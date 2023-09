Dorados viene de un par de complicadas visitas en Morelia y CDMX, por lo que ganar significa oxígeno puro. En el caso de Tepatitlán, la sensación es agridulce tras ser goleado en Zacatecas y vencer con autoridad a Cancún en casa.

César Leyva, mediocampista central del Gran Pez, aseguró que pese a las caídas ante Morelia y Atlante, el grupo sabe que puede sacar buena renta en casa frente a los Alteños.

“Nosotros teníamos un plan para los partidos de visita, desafortunadamente no se dio. Ahorita en nuestra cabeza solamente está Tepatitlán, personalmente me he sentido mucho mejor después de la lesión, quiero ayudar a los compañeros” añadió.