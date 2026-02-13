$!Dorados recibe duro golpe en Irapuato y queda obligado a reaccionar ante Morelia

En el cierre de la actividad de viernes en el Sergio León Chávez, el Irapuato recibió en su casa a los Dorados de Sinaloa, dejando el marcado final 5-0 a favor de la Trinca, en la fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.
Rodó el balón en tierras freseras y ambos equipos acomodaron sus fichas para armar la jugada que les permitiera poner números en el marcador.
Tras un par de llegadas de mucho peligro por parte del conjunto local, el arquero Jonathan Vaal del conjunto del Gran Pez ya era factor, pues se rifó muy buenas atajadas para mantener su arco en cero.
Por otra parte, el equipo de Culiacán generó jugadas interesantes, pero nada que requiriera mayor esfuerzo por parte del arquero Humberto Hernández, siendo la intervención del cierre de estos primeros 45 minutos la más importante, en donde solo tuvo que recostarse sobre su lado derecho.
Con par de roscas en el marcador se fueron al descanso.
Para la segunda mitad, al minuto 56 apareció la Trinca Fresera para abrir el marcador de los botines de Roberto Castellanos que solo empujo el balón a la red dentro del área rival, luego de una gran asistencia.
Tuvieron que pasar tan solo siete minutos para que al 63’ apareciera Luis Vásquez y marcara el segundo para los de Irapuato, todo de una gran asistencia de Rolando González que vio el espacio y ahí mandó el esférico para que el salvadoreño definiera de gran manera.
Al minuto 70 apareció nuevamente el conjunto de Irapuato con su dorsal 10, Juan Rangel, que frente al arco disparó, pero la defensa se atravesó, sin embargo, no logró cambiar el rumbo del balón y David Osuna terminó por colar la redonda en su propio arco para poner el 3-0 en el marcador.
Al minuto 84 apareció Julio Doldán para ampliar el marcador tras definir al arco y poner el 4-0 para la Trinca en casa. Tan solo unos minutos después, al minuto 86, Juan Gamboa no quiso irse sin su anotación y puso el contundente 5-0 en el marcador para que los de Irapuato sellaran una gran victoria en esta Jornada 6 en casa y con su gente.
Con el resultado Dorados se queda con 6 puntos, mientras Irapuato suma 9.
En la próxima jornada Dorados recibirá a Morelia el viernes 20 de febrero.
(Con información de Liga de Expansión)