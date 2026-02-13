$!Dorados recibe duro golpe en Irapuato y queda obligado a reaccionar ante Morelia

En el cierre de la actividad de viernes en el Sergio León Chávez, el Irapuato recibió en su casa a los Dorados de Sinaloa , dejando el marcado final 5-0 a favor de la Trinca, en la fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX .

Rodó el balón en tierras freseras y ambos equipos acomodaron sus fichas para armar la jugada que les permitiera poner números en el marcador.

Tras un par de llegadas de mucho peligro por parte del conjunto local, el arquero Jonathan Vaal del conjunto del Gran Pez ya era factor, pues se rifó muy buenas atajadas para mantener su arco en cero.

Por otra parte, el equipo de Culiacán generó jugadas interesantes, pero nada que requiriera mayor esfuerzo por parte del arquero Humberto Hernández, siendo la intervención del cierre de estos primeros 45 minutos la más importante, en donde solo tuvo que recostarse sobre su lado derecho.

Con par de roscas en el marcador se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, al minuto 56 apareció la Trinca Fresera para abrir el marcador de los botines de Roberto Castellanos que solo empujo el balón a la red dentro del área rival, luego de una gran asistencia.