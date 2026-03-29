$!Dorados se juega la vida en las últimas dos jornadas del Clausura 2026

Dorados de Sinaloa encara la recta final del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con la calculadora en la mano. El conjunto sinaloense es penúltimo con 10 unidades, a cuatro de la zona de calificación y con solo seis puntos por disputar, por lo que necesita ganar sus dos últimos compromisos y esperar resultados para mantenerse con vida. El triunfo ante Correcaminos en la jornada 12 dio oxígeno, pero no cambia el escenario complicado del Gran Pez.

En ese contexto, el técnico Francisco Ramírez reconoció que su equipo sigue teniendo una asignatura pendiente en la definición, un problema que les ha impedido manejar los partidos con mayor tranquilidad. “Finalizar las opciones que tenemos nos daría la tranquilidad de llevar un partido. Seguimos en esa problemática de no concretar las oportunidades para manejar adecuadamente el juego”, señaló. El estratega también dejó claro que, aunque generan llegadas, necesitan reflejarlo en el marcador para evitar sufrir de más. “Tenemos que tratar de terminar el marcador más abultado”, apuntó.