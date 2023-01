CULIACÁN._ Franco Valentini, refuerzo argentino de Dorados de Sinaloa, buscará trascender en el Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX.

El defensa manifestó que fue bien recibido por todos en el club sinaloense.

“Muy contento, mis compañeros me están ayudando mucho para que me adapte lo más rápido posible, el cuerpo técnico también, los masajistas, los utileros; la gente me recibió muy bien, así que muy conforme”, mencionó.

El joven de 21 años señaló que Dorados es muy querido en su país, ya que por sus filas han pasado figuras argentinas como Diego Armando Maradona y Diego Latorre.