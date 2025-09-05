Dueños de palcos del Estadio Azteca tendrán acceso gratuito a los partidos del Mundial 2026

Buenas noticias para los titulares de palcos y plateas del Estadio Azteca (hoy llamado Banorte): podrán ingresar sin pagar un extra a los cinco partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en el recinto, incluido el inaugural. Así lo confirmó este viernes el director general del estadio, Félix Aguirre, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Terminamos las negociaciones y acuerdos con FIFA. Estamos en la etapa final de detalles pequeños que nos ponen en posición de garantizar el uso y disfrute de sus títulos durante el Mundial”, declaró Aguirre, quien agradeció la paciencia de los propietarios y reconoció que el proceso fue largo y complejo.

El acceso será gratuito, pero los titulares deberán seguir los procedimientos que exige FIFA, incluyendo acreditaciones y cumplimiento de reglas específicas. En las próximas horas, cada titular recibirá un correo personalizado con las instrucciones para validar su entrada.

Eso sí, a diferencia de los partidos de Liga MX, no habrá acceso a estacionamiento ni alimentos incluidos, ya que esos servicios estarán bajo control de FIFA. El estadio y el organismo internacional ofrecerán paquetes adicionales de hospitalidad para quienes deseen adquirirlos.

Aguirre también reveló que fue la administración del Estadio Banorte la que absorbió el costo de los boletos ante FIFA para garantizar el acuerdo: “Sí, pagamos nosotros”, confirmó.

El Estadio Banorte será sede de cinco partidos del Mundial 2026, incluyendo tres de fase de grupos, uno de octavos de final y uno de cuartos. El calendario oficial se dará a conocer en diciembre.