Edinson Cavani anunció este jueves 30 de mayo que renuncia oficialmente a la Selección de Uruguay. La noticia llega a semanas del inicio de la Copa América 2024 y a poco de que el entrenador Marcelo Bielsa lance la lista de convocados para el certamen en Estados Unidos.

El goleador no venía siendo tenido en cuenta durante el proceso de Bielsa, de hecho no juega con la Celeste desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, aunque si bien tuvo una oportunidad en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y no pudo estar por lesión.

El delantero de 37 años dejó Valencia el año pasado y se sumó a Boca Juniors, con el que disputó la final de la Copa Libertadores 2023 y acabó en el segundo puesto. A pesar de la falta de goles en el primer semestre con el equipo argentino, el ex PSG logró afianzarse en esta temporada y se ha convertido en un jugador indispensable en el conjunto Xeneize.