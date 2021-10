Edson Álvarez revela que Salma Hayek intentó convencerlo de jugar en el Rennes

MÉXICO._ François Pinault, multimillonario propietario del Rennes, intentó a toda costa el fichaje del mexicano del Ajax, Edson Álvarez. Y lo hizo a través de su mujer, la conocida actriz Salma Hayek.

“Sí, es cierto. Me llamó con la excusa de que es una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que fuera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué. Al final no tuve dudas”, aseguró el mexicano.