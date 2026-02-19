$!Edson Gutiérrez jugará con Dorados de Sinaloa

Gutiérrez tiene experiencia en la división de plata del balompié azteca, militando en los equipos de Celaya e Irapuato.

Edson Gutiérrez Moreno aterrizó directamente en el campamento aurinegro para ponerse la playera de los Dorados de Sinaloa en el presente Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX . El consolidado zaguero nacido en Guanajuato, tiene 30 años de edad y su última escuadra fue Santos Laguna de la Liga MX .

Su travesía por el máximo circuito comenzó con los Rayados de Monterrey en 2018, donde fue mumticampeón con el cuadro regiomontano, y jugar Mundial de Clubes, lo que marcó la antesala para mudarse a La Comarca Lagunera con Santos.

Con los Guerreros vio acción en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025, donde disputó 22 partidos, donde acumuló 1,482 minutos en las competencias que vio acción.

Edson se caracteriza por su compromiso, marca férrea, buena ubicación, capacidad para sumarse al frente y velocidad, así como fortaleza en el uno contra uno.