Eduardo llega procedente del Club Deportivo Guadalajara, equipo en el que realizó todo su proceso formativo pasando por las categorías: Sub 15, Sub 17, Sub 23, Tercera División y Liga de Expansión con el Tapatío hasta llegar a Primera División.

Con 24 años de edad, ‘Lalo’ tiene en su carrera cerca de 100 partidos en Liga MX.