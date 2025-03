MAZATLÁN._ El defensa Eduardo Torres sabe de la mejoría que ha mostrado en las últimas fechas Mazatlán FC, pero a la vez considera que su actuación no ha sido la que esperaba en el presente torneo.

Torres entró de cambio en la pasada jornada en casa en el empate 1-1 con Cruz Azul.

“He quedado mucho a deber con lo que puedo aportar en el equipo, aunque poco a poco estoy creciendo mi nivel para aportar lo que me corresponde, me ha tocado entrar de cambio y lo he hecho bien”, dijo Torres.

Mazatlán visita en la fecha 11 del torneo Clausura 2025 a Tuzos del Pachuca este próximo 8 de marzo.

El tapatío expresó que van mejorando en el tema de contundencia, situación que les ha impedido sacar mayor provecho en los partidos anteriores.