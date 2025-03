Efraín Juárez está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico de Pumas. El estratega mexicano confirmó que el acuerdo con el equipo universitario está “prácticamente cerrado”, aunque faltan algunos detalles por definir. Juárez, quien viajará próximamente a Ciudad de México, expresó su emoción por la posibilidad de dirigir al club que lo formó como futbolista profesional.

“Prácticamente se ha cerrado (...), obviamente faltan detalles, como todo, pero estamos muy cerca”, declaró Juárez en una entrevista con Claro Sports desde Madrid. El ex futbolista, quien dejó Atlético Nacional en enero, confesó que regresar a Pumas es un sueño cumplido.

“Lo fácil es decir no, porque la situación no es la ideal. Por todo lo que me ha dado, más de lo que en mi vida soñé, es contribuir con mi granito de arena para poner a Pumas donde se merece”, añadió Juárez, quien destacó su gratitud hacia la institución que lo vio crecer.

El estratega también reveló que tuvo otras ofertas para dirigir en el futbol mexicano, pero las rechazó porque no se alineaban con sus objetivos.

“Sí, salieron lágrimas porque siempre regresar a tu casa es lo mejor. Había tenido opciones de regresar al futbol mexicano en las semanas previas y decliné porque obviamente los objetivos eran otros”, explicó.

Juárez, quien jugó en Pumas entre 2006 y 2008, aseguró que su llegada al banquillo auriazul será sinónimo de exigencia.

“Entendiendo lo que significa Pumas, entendiendo lo que es mi casa y por el momento que está pasando, creo que soy un tipo que he estado agradecido y estaré agradecido toda mi vida con esa institución”, afirmó.

El técnico mexicano prometió un trabajo riguroso y comprometido.

“Es una persona que va a pedir exigencia al cien por ciento a todos los involucrados en el equipo”, aseguró.

Con Efraín Juárez al mando, Pumas busca recuperar su rumbo en el fútbol mexicano y volver a ser un protagonista en los torneos locales e internacionales. Los aficionados auriazules esperan con ansias el inicio de esta nueva etapa bajo la dirección de un hombre que conoce bien los colores y la historia del club.