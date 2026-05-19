Efraín Juárez y Joel Huiqui protagonizarán la primera Final de entrenadores mexicanos desde 2013

La Liguilla del Clausura 2026 han deleitado a la afición del futbol mexicano con una serie de emocionantes partidos. Mismos que han derivado en la Final entre Pumas y Cruz Azul, lo cual al mismo tiempo significa la primera Final entre directores técnicos mexicanos desde hace 13 años.

Fue durante el Clausura 2013, con la Final entre Cruz Azul y América que Guillermo Vázquez Jr y Miguel Herrera lideraron la última Final que se ha disputado entre 2 entrenadores nacionales.

Aquella Final es recordada por ser una de las más entretenidas y emocionantes del futbol mexicano. Pues después de haber ganado la Ida con gol del Christian “Chaco” Gimenez y comenzar con ventaja la Vuelta gracias a Teófilo Gutiérrez, Cruz Azul sufrió una remontada en los penales.

Un último esfuerzo de Aquivaldo Mosquera al minuto 88 encendió la esperanza azulcrema, y como si un guion de película se tratara, Moisés Muñoz anotó en tiempo de compensación (90’+2) para que desde los 12 pasos Miguel Layún fuera el encargado de otorgarle la decimoprimera estrella al América.

Curiosamente, el último director técnico mexicano en ganar un título de Liga MX también fue el último en dirigir una Final. Ignacio Ambriz fue campeón con el Club León durante el Guardianes 2020 al vencer a los Pumas de Andrés Lillini (3-1).

Por su parte, el propio Nacho Ambriz alcanzó la Final del Torneo Apertura 2022 con los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, en aquella ocasión el resultado no fue favorable para los escarlatas pues fueron vapuleados por los Tuzos del Pachuca (8-2), bajo las órdenes de Guillermo Almada.