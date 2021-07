MÉXICO._ El centrocampista Cristian Battocchio afirmó este jueves, en su presentación como nuevo refuerzo de los Pumas, que se identifica con el estilo de juego que ha imprimido su compatriota, el entrenador argentino Andrés Lillini.

“Espero poder darle ayuda al equipo técnicamente, tratar de adaptarme lo antes posible al juego de Andrés. Sé que es un equipo que corre mucho, que es muy agresivo, que presiona. Me siento identificado con este tipo de futbol”, dijo hoy el ex jugador de Newelll’s Old Boys.

Battocchio, nacido hace 29 años en Rosario, tendrá la tarea de sustituir al capitán Juan Pablo Vigón, quien fue transferido a Tigres.