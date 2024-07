CULIACÁN._ José Ignacio Castro Talamente, portero sinaloense de 20 años que proviene de la categoría Sub 23 de los Xolos de Tijuana, se ha integrado de manera oficial a Dorados de Sinaloa, de cara al próximo arranque del campeonato de la Liga de Expansión MX.

Castro es producto del trabajo de La Pecera en fuerzas básicas, donde fue seleccionado desde la Sub 13 para integrarse a la categoría Sub 15 de los fronterizos, sitio en el que completó su proceso formativo hasta su más reciente participación en Sub 23, donde fue titular en nueve compromisos en el Clausura 2024.