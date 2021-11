En el pasado, durante años y años, el Atlético añoró un centrocampista prototipo. Un futbolista capaz de cambiar el ritmo con un giro, con una zancada, con un regate, con un cambio de juego, con un movimiento... Ya lo tiene: Rodrigo de Paul. Superado el indispensable tramo de adaptación, su futbol hace mejor al Atlético. Sin duda. Lo necesitaba, por mucho que la pasada Liga fuera el campeón, para lanzar aún más sus recursos y soluciones, para demostrar aún más esplendor.

No se había visto aún la dimensión del internacional argentino en el Atlético. Al menos, no toda. Algún detalle, unos cuantos pases, alguna asistencia, su indudable clase para jugar y, sobre todo, para que jueguen los demás... Pero no con la constancia con la que desplegó todas sus cualidades contra el Betis, cuyos centrocampistas sintieron que había más de un De Paul sobre el césped.

Porque apareció en casi todos los lados, en defensa y en ataque, porque entendió como nadie qué espacio ocupar en cada momento, cuando debía recuperar, cuando un compañero necesitó una cobertura o por dónde tenía que proponer la salida o la transición hacia aventuras más ofensivas, pero también porque su ambición, su desborde, su pase, su conducción y su precisión desbordaron a su adversario.