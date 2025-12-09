El Atlético resurge y sufre en Eindhoven para llevarse los tres puntos

Alertado por otro inicio desalentador, con un gol en contra en el minuto 10 que va mucho más allá de la contundencia, el Atlético de Madrid resurgió con rebeldía, repuesto de ambición, presión, desborde y goles contra el PSV para lograr una remontada indispensable (2-3) en la carrera por el ‘top 8’ de la Liga de Campeones, que incluyó un tramo final de puso sufrimiento y que no terminó en empate de milagro.

Una respuesta necesaria durante una hora del equipo de Diego Simeone, que empezó fatal, pero lo recondujo a tiempo, con los goles de Julián Alvarez, David Hancko y Alexander Sorloth; en cuanto sintió que no podía seguir así cada vez que va lejos del Metropolitano y en cuanto le transmitió de forma nítida a su rival que lo iba a ganar sí o sí, porque era mejor en cada lugar del terreno y en cada nombre. Y lo confirmó en el campo. El único sitio que cuenta.

Más allá del padecimiento final, no fue un triunfo más. Ni por el valor de los tres puntos, tan necesarios para seguir dentro de la competencia por esquivar la ronda intermedia y para la clasificación (suma nueve de quince a falta de dos jornadas ante el Galatasaray y el Bodo Glimt), ni por los tres goles (no había marcado tantas dianas fuera de casa en este curso) ni por cómo reaccionó, con una determinación que hace tiempo que no se le veía lejos de su estadio. Quizá en la primera parte contra el Betis y el Mallorca. Y poco más. Aún le queda mejorar: su inicio y su final requieren una nueva reflexión.