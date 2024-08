El Atlético de Madrid se impuso a la Juventus en el Ullevi Stadium (2-0) con un gol de Joao Félix y otro de Ángel Correa, ambos en la segunda parte. Fue superior el conjunto colchonero, serio, sólido. Con ausencias (Molina, Giménez o Lemar, que se quedaron en Madrid) y a la espera de Gallagher y Julián Álvarez.

Simeone puso sobre el césped un once muy reconocible que se parecerá al que estrenará LaLiga el lunes 19 de agosto en Villarreal. Con Le Normand, que debutaba, como principal novedad, y con Griezmann y De Paul teniendo los primeros minutos del verano, Riquelme ocupó el carril zurdo y Lino actuó como interior junto al galo. Arriba, Sorloth.

Nada más comenzar, Koke se inventó un maravilloso pase para Llorente, que no acertó a resolver ante la salida de Di Gregorio. Esperaba atrás la nueva Juve de Thiago Motta, por lo que el Atlético iba a tener paciencia con los ataques posicionales. Eso sí, en las contras, los italianos llevaban mucho peligro, aunque Vlahovic no tenía la puntería ajustada. Tampoco Locatelli, que tuvo otra clara pero no remató limpio.

Mientras, De Paul cogía los mandos para filtrar pases con Llorente y Griezmann como destinatarios. En uno de ellos, el francés trató de sorprender rematando en vez de centrar. Di Gregorio y el palo evitaron el primero. En cambio, los rojiblancos no encontraban a Sorloth, bien tapado por los centrales de la Juventus. Un centro de Koke que cabeceó fue la única ocasión que tuvo el noruego, que en el descanso se quedó en el vestuario. Con él, De Paul, Le Normand y Griezmann, los que menos ritmo tienen.

Simeone metió en su lugar a Javi Serrano, Correa, Reinildo y Joao Félix, que sigue empeñado en ser protagonista en esta pretemporada. Porque no llevaba ni tres minutos en el césped cuando adelantó al Atlético. Pase a Lino, más peligroso en banda, toque del brasileño al área, Correa la deja pasar y el portugués suelta un latigazo, imposible para el meta italiano.

Quiso reaccionar la Juve, con dos ataques por la banda derecha bien solventados por la zaga rojiblanca y por Moldovan. Ahora era el Atlético el que esperaba, bien plantado, con los piamonteses teniendo problemas para generar pero atentos a cualquier error en la salida, como uno de Riquelme que casi aprovecha Vlahovic. Lo evitó Azpilicueta, lanzándose con todo.

Motta no movió el banquillo hasta el 74’. Quería minutos en hombres, que evidenciaban cansancio. No podía la Juve. Y una contra podía sentenciar para el Atlético, con Giuliano Simeone ya en el campo, incordiando, corriendo y anticipándose a Cabal para provocar un penalti que transformó Correa. 2-0. Triunfo y buenas sensaciones para cerrar la pretemporada. Ahora, lo serio.