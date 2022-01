“Durante todo este tiempo, ya son seis meses, casi siete meses (...) el Barça ha hecho diferentes ofertas”; dijo Alemany. “Esas ofertas han sido rechazadas por sus agentes”.

“En este escenario, se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto, y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero”.

El técnico Xavi Hernández no incluyó el jueves a Dembelé en su equipo para el encuentro de Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Alemany indicó que esa decisión se debía a que el jugador se negaba a firmar un nuevo contrato.

El Barcelona rompió el récord de fichajes del club para adquirir a Dembelé del Borussia Dortmund en 2017 con un acuerdo valorado en 147 millones de euros (entonces, 175 millones de dólares). Muchos aficionados del Barcelona cuestionaron el costo de la operación, que consumió buena parte de los 220 millones de euros que había recibido el Barcelona apenas unas semanas antes en el fichaje de Neymar por el París Saint-Germain.

El joven fichaje pasó lesionado largos periodos de sus dos primeras temporadas y no se consolidó como jugador titular la temporada pasada. Tiene 31 goles en 129 partidos con el Barcelona.

Que no cederá a ‘chantajes’

Pero el futbolista no cede y en las últimas horas publicó una dura carta para dar a conocer sus explicaciones.

“Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mi. Hace cuatro años que se habla de mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme nunca. ¿Ha sido un error? Seguramente. A partir de hoy, se acabó. A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje”, abrió el posteo que realizó en su cuenta oficial de Instagram.