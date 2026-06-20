El calvario de Raphinha continúa: otra lesión pone en alerta a Brasil en el Mundial 2026

FILADELFIA._ Cuando parecía haber dejado atrás los problemas físicos para liderar a Brasil en el Mundial 2026, Raphinha volvió a sufrir un duro golpe. El atacante abandonó lesionado el partido ante Haití y encendió las alarmas de la Canarinha, añadiendo un nuevo capítulo a un auténtico calvario que lo ha acompañado durante la última temporada.

El futbolista del Barcelona era uno de los mejores hombres sobre el terreno de juego en el Lincoln Financial Field cuando, al filo del descanso, se desplomó sobre el césped llevándose la mano a la parte posterior del muslo derecho.

La preocupación fue inmediata. Vinícius Júnior cruzó el campo para interesarse por su compañero, mientras el cuerpo médico ingresó rápidamente para atender al extremo.

Carlo Ancelotti no dudó y ordenó su sustitución de inmediato. Más tarde, el seleccionador brasileño confirmó que las molestias se localizan en los isquiotibiales, una zona que ya le había causado problemas en el pasado reciente.

El diagnóstico definitivo se conocerá en las próximas horas, pero el temor es inevitable en Brasil. Y es que la lesión revive una pesadilla que Raphinha ha intentado dejar atrás desde hace meses.

La temporada 2025-2026 ha sido especialmente cruel con el atacante. Entre el Barcelona y la selección brasileña ha acumulado más de 100 días de baja y se ha perdido cerca de una veintena de partidos por distintas lesiones musculares.

Todo comenzó en septiembre, cuando sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Meses después, una nueva dolencia en la pierna izquierda lo dejó fuera de la final de la Supercopa de España. Más adelante aparecieron una sobrecarga en el aductor derecho y nuevas molestias musculares durante la concentración de Brasil en marzo.

Incluso en la antesala del Mundial, Raphinha trabajó de manera diferenciada por una ampolla en el pie, aunque finalmente logró llegar al torneo y debutar con la ilusión de convertirse en uno de los líderes de la Canarinha.

Ahora, esa ilusión vuelve a quedar en suspenso.

La imagen del delantero abandonando el campo con gesto de preocupación reflejó el miedo de un futbolista que ha luchado durante todo el año contra las lesiones y que podría ver nuevamente frenado su sueño mundialista.

Brasil celebra la goleada sobre Haití y tiene un pie en los dieciseisavos de final, pero la atención está puesta en Raphinha, un jugador que no ha dejado de pelear contra un calvario físico que parece empeñado en acompañarlo hasta en la cita más importante de su carrera.