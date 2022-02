Por otra parte, Morales habló sobre el acercamiento que ya tuvo la afición del cuadro cementero con él mediante las redes sociales.

“Algunos chilenos me han hablado muy bien del club, me motivó mucho venir, es un club gigante, muchos hinchas de Cruz Azul me escribieron, así que vengo con muchas ganas”.

Tras arribar a la Ciudad de México el delantero de manera inmediata reportará con Cruz Azul para ponerse bajo las órdenes de Juan Reynoso. Su debut con la camiseta celeste podría ser en la fecha 5 del Clausura 2022 cuando La Máquina reciba a Necaxa el sábado 12 de febrero.

(Con información de AS)