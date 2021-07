BARCELONA._ Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y que ha hecho historia con el Barcelona, el único club con el que ha jugado como profesional, pero al terminar este miércoles se encontrará en una situación desconocida para él, ya que por primera vez en más de 20 años dejará de tener vínculo con la entidad catalana.

El contrato de la Pulga con los blaugranas termina este 30 de junio, por lo que a partir de este jueves será jugador libre mientras un acuerdo de renovación con el club todavía se resiste a concretarse y con ello firmarse.

Aunque hace unas semanas trascendió que acordaron un contrato de 10 años en el que Messi sólo jugaría dos años más en la institución, hay varios asuntos que no están resueltos y que han seguido negociando, por lo que cerrar un acuerdo se ve difícil en los próximos días, según apunta Marca.

Joan Laporta tiene cuatro meses como presidente y su prioridad siempre ha sido la renovación de Leo, ya que no quería ver que el jugador rosarino se desligara del club aunque sea de forma temporal, algo que no ha pasado desde que se unió en 2000 a la Masía.

El Barcelona necesita el sí definitivo del argentino para poder cerrar otros acuerdos de patrocinio, ya que las marcas no quieren firmar mientras no se defina el futuro de Messi, puesto que si el club no tiene al jugador de 34 años, seguramente el contrato vale menos.

Laporta pide paciencia para renovar a Messi

Aunque el contrato de Leo termina este 30 de junio, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, pidió paciencia para su renovación cuando lo recibieron los medios de comunicación en las oficinas del Camp Nou, donde fue claro al decir: “Tranquilos”.

