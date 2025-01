CULIACÁN._ Pese a la derrota ante Mineros de Zacatecas, la noche del sábado 11 de enero será inolvidable para la familia Olivas Gutiérrez, gracias al debut de Javier con Dorados de Sinaloa, el equipo de sus amores, y como futbolista en la Liga de Expansión MX.

Corría el minuto 86 de tiempo corrido cuando Sebastián Abreu mandó llamar a Javier Olivas Gutiérrez para hacerlo ingresar al compromiso, supliendo al mediocampista Manuel Carrillo.

“Cuando me mandó llamar sentí mucha emoción, como si cada sacrificio mío y de mis papás hubiera valido la pena. Aunque no he ganado nada aún, es bonito poder disfrutar junto a los tuyos cada logro. Ahora tocará mostrarme para poder mantenerme, aprender y seguir creciendo”, mencionó.

Javier tiene recorrido con El Aurinegro desde escuelita, donde se forjó como jugador.

En 2023 migró a una aventura con los Gallos Blancos de Querétaro, donde tuvo la oportunidad de tener participación en tres torneos cortos para después volver a casa.

Hijo de Luis Javier Olivas Quintero, quien se desempeña como plomero electricista en la capital sinaloense, y de Claudia Beatriz Gutiérrez, quien trabaja en la realización de labores domésticas, Javier tiene muy claros sus objetivos.

“Deseo hacer una buena carrera en el futbol, con mucha humildad ir subiendo escalones para poder darle una buena vida a mis papás, que han hecho tanto por mí. De niño, a veces faltaban al trabajo por llevarme a los entrenamientos o torneos, nunca se me olvidará”.