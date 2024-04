“Buen día, voy a contar en este audio, sí me quiso pelear Messi, no creo que me haya querido pelear porque me hubiera pegado, me puso el puño a un centímetro de la cara, creo que él estaba buscando mi reacción más que pelearme.

“Yo veo los juegos en una cabina, terminó el partido y bajamos al vestuario. Cuando acaba el partido bajamos y los jugadores no habían entrado a los vestuarios y veo a Messi a tres metros y en buena onda me acerco para pedirle una foto y su seguridad me para”, relató Sánchez, quien solo buscaba un recuerdo con una de las máximas figuras de su país.

Para Nico, si Monterrey hubiera hecho lo mismo, estaría descalificado de la competencia.

“Messi estaba muy caliente y ese momento llegan los árbitros y cuando entran los encara Messi y les dice de todo y atrás de él el Tata Martino, pero desubicadísimos los dos, cosa que si nosotros hacemos eso, nos mandan a la mierda.

“Se calmó la cosa, entraron los jugadores al vestuario y el Tata estaba ahí saludando a sus jugadores y antes de entrar tira ‘Faltan 90 minutos y allá...’ bueno, algo dijo. Estaba la gente de la Concacaf y les dije que si nosotros hubiéramos hecho eso, nos echan a todos”.

“El Tata se dio la vuelta y me empezó a decir de todo, apareció Messi y me quería comer crudo, se me acercó su seguridad, yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, me puso el puño al lado y me dijo ‘quién te pensás que sos’, creo que no me insultó, pero yo ni lo miraba, seguramente todos los videos los borraron porque los dejaban mal parados a ellos”, sentenció el ex futbolista.