Juan Carlos Osorio, ex entrenador de la Selección Mexicana, y ahora DT de los Xolos, aseguró que el error más grande de su carrera fue dejar al Tricolor.

“Tengo cariño por la Selección Mexicana y por todos los jugadores que estuvieron con nosotros en nuestro proyecto. En cierta manera me da tristeza y reiterarme a mí mismo que el error profesional más grande en mi carrera fue haber declinado la posibilidad de continuar en el fútbol mexicano. Cuando hay un proyecto en pie uno lo debe de continuar, y por razones personales lo decline y viendo donde están los muchachos hoy y lo que han evolucionado corroboro que fue un error”, dijo en rueda de prensa tras la derrota el martes de Xolos 3-0 ante Cruz azul.

Con Juan Carlos Osorio, México logró ganar a Alemania en el juego de debut en la Copa del Mundo 2018, con gol de Chucky Lozano, aunque después fueron eliminados por Brasil en los Octavos de Final.

El colombiano también aprovechó para aclarar algunos rumores sobre unas declaraciones que se le adjudicaron en contra del técnico Miguel Herrera.

“Yo no tengo redes sociales, lo que se ha publicado que yo he dicho del Profesor Herrera son totalmente falsas. No hablo y no doy opiniones de ninguno de mis colegas, porque no soy yo quién que aquí públicamente tenga que decir que se tiene que hacer en México para ese salto de calidad”.

(Con información de XEU Deportes y Claro Sports)