César Luis Menotti, el destacado entrenador argentino, escogió al grupo que constituiría la Selección mexicana de 1994 pero no llegó al mundial debido los enfrentamientos que había al interior de la Federación de Futbol. La estafeta la retomaría el ex puma Miguel Mejía Barón. Aunque Menotti no sentó en el banquillo de la dirección técnica en el mundial de Estados Unidos, sí revolucionó la mentalidad de la escuadra azteca.

Su paso resultó más breve de lo deseado. Apenas dirigió 20 partidos, incluida una fase intermedia de las Eliminatorias Mundialistas, pero ese tiempo bastó para dejar un legado que cambió para siempre la mentalidad del futbolista mexicano. “Mi objetivo es el de toda la vida: armar un equipo protagonista y meterme dentro de los sentimientos de la gente de México. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no para perder el tiempo”, fueron sus palabras tras ser presentado como seleccionador.

En un entorno tan afín a las poses, pocos son los entrenadores que ponderan sus convicciones por encima de cualquier interés. Menotti pertenece a ese reservado grupo. Después del bochorno de Italia 90, era indispensable levantar la cara y combatir la mentalidad derrotista que, aparentemente, había quedado atrás en el Mundial de 1986, cuando México exorcizó algunos fantasmas. César Luis asimiló muy rápido su rol y se puso manos a la obra.

Mantuvo a algunos caudillos de viejos tiempos, como Javier Aguirre y Hugo Sánchez, pero fundamentalmente se encargó de construir un equipo con los nuevos talentos que florecían en la época: Jorge Campos, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Luis García, y Zague. El Flaco nunca entendió el futbol de otra forma: tener el balón y buscar el arco contrario. Eso en el plano táctico, pero en el aspecto mental había otra condición imposible de negociar: jamás achicarse ante nada ni ante nadie.

El futbol mexicano había encontrado en Menotti la medicina perfecta para su enfermedad más dolorosa y duradera. “Le puede molestar mucho a los nacionalistas, pero en el aspecto mental, Menotti le dio un gran empujón al jugador mexicano”, dijo Miguel Mejía Barón, su sucesor en el banquillo tricolor, años después en una entrevista con Televisa Deportes. En el mismo tenor se expresó Benjamín Galindo, jugador insignia de la época: “Con Menotti teníamos la idea de jugar de tú a tú contra quien sea, era una mentalidad ganadora”.

Una breve anécdota sirve para dibujar la contagiosa personalidad de César Luis Menotti. En un partido amistoso que enfrentó a México y Alemania, un jugador azteca –cuya identidad no quiso revelar Menotti– no dejaba de mirar a un rival en la formación del túnel previa al cotejo. Esa actitud, muy apegada a la inferioridad, se apagó gracias a un oportuno chiste de Menotti. “¿Por qué no le pedís un autógrafo? ¡Lo mirás como si fuera no sé qué!”, contó el entrenador a Futbol Total en 2014. Al final, reconoció Menotti en la misma charla, el jugador en cuestión dio “un partidazo” aquella noche que culminó con un empate 1-1.