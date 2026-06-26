El fútbol no para: La Liga MX arranca antes de que termine el Mundial 2026

Mientras medio planeta sigue pegado a las pantallas viendo a 48 selecciones disputarse la Copa del Mundo en suelo norteamericano, la Liga MX ya calienta motores. La Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 está programada para el 16 de julio; la final del Mundial, para el 19. Tres días de diferencia. El calendario mexicano no espera a nadie, y eso abre un escenario que la afición no había visto antes. ¿Qué implica ese cruce de fechas para los clubes, para los resultados Liga MX y para una selección mexicana que pasó la fase de grupos con pleno de victorias? A continuación te contamos todo lo que hay que saber.

¿Qué pasaría si México juega la final del Mundial 2026?

México cerró el Grupo A con broche de oro, cosechando los nueve puntos que estaban a su disposición. Así, se metió en los dieciseisavos. Ahora le tocará enfrentar al tercer clasificado de otro grupo, el 30 de junio en el Estadio Azteca. Si el Tri, que juega su próximo capítulo de local, sigue avanzando, el camino por delante son los cuartos el 11 de julio y las semifinales el 14 o 15. Si después de eso todo va bien, la final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El problema es aritmético: la Jornada 1 del Apertura se juega el 16 de julio. Cualquier jugador de Liga MX convocado con la selección que todavía esté en competencia mundialista arrancaría el torneo local con partidos encima, sin pretemporada y con la carga física de un torneo de más de un mes. En un formato sin play-in (eliminado desde este ciclo) donde solo los ocho primeros entran a la liguilla, cada punto de la fase regular cuenta más que nunca.

El Chivas, el más afectado en ese escenario

Guadalajara es un caso aparte por su política histórica de alinear exclusivamente futbolistas mexicanos. Si la selección llega lejos, el impacto recae en bloque sobre el plantel rojiblanco porque no hay extranjeros que cubran las ausencias mientras los internacionales regresan. Otros clubes podrían perder dos o tres convocados con distintas selecciones, pero Chivas concentra todo el riesgo en un solo frente.

Los mercados de predicciones no sitúan a México en la final

Según los mercados de predicciones más consultados, Francia lidera con un 17% de probabilidades de levantar la Copa, seguida por España con un 13%, Argentina con un 12% e Inglaterra con un 11%. México no aparece entre los favoritos. Pero las estadísticas cuentan una historia y el césped cuenta otra. El Tri avanzó por los grupos con paso perfecto, jugará los dieciseisavos como local en el Azteca y llega a la fase eliminatoria con la confianza que dan tres victorias consecutivas. Aunque los porcentajes no sitúen al Tri en la final, los números a menudo se quedan cortos cuando un equipo entra enchufado a la cancha. Nadie daba nada por Corea del Sur en 2002, y llegó a semifinales. Que sea improbable no significa que sea imposible, porque el fútbol siempre tiene margen para las sorpresas. Por eso los clubes ya expresaron quejas a la organización de la Liga MX por el calendario del 2026.

La cara nueva del Apertura: vuelve el Atlante y desaparece el play-in

Más allá del calendario apretado, el Apertura 2026 trae cambios de peso. El Atlante regresa a la Primera División después de 12 años fuera, tras comprar el certificado de afiliación del desaparecido Mazatlán. Cuatro equipos compartirán Ciudad de México (América, Cruz Azul, Pumas y ahora Atlante ), algo que no se veía desde hace más de una década. La otra novedad es estructural: la asamblea de dueños eliminó definitivamente el sistema de play-in. Solo los ocho primeros de la tabla general clasifican a la liguilla, sin repechaje ni segunda oportunidad. Los resultados de la Liga MX de cada jornada tendrán un peso que el formato anterior diluía.

A días de la final, el partido más esperado del año por la afición mexicana