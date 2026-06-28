El gesto de Cristiano Ronaldo con Rodrygo que conmueve al mundo del futbol

MIAMI._ Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 al encontrarse con Rodrygo antes del partido entre Portugal y Colombia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.
El delantero del Real Madrid, ausente de la Copa del Mundo por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, recibió un mensaje de aliento por parte del capitán portugués que rápidamente se volvió viral.
De acuerdo con un video difundido por el periodista Fabrizio Romano, Cristiano se acercó al atacante brasileño y le dijo que tuviera paciencia, asegurándole que todo saldría bien durante su proceso de recuperación.
El gesto fue ampliamente reconocido en redes sociales, donde aficionados destacaron la empatía y el liderazgo del cinco veces ganador del Balón de Oro, al considerar que continúa siendo un referente para las nuevas generaciones de futbolistas.
El encuentro entre ambos se produjo minutos antes del empate sin goles entre Portugal y Colombia, resultado con el que el conjunto dirigido por Roberto Martínez finalizó en el segundo lugar del Grupo K.
Tras cerrar la fase de grupos, Portugal enfrentará a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras Cristiano Ronaldo buscará guiar a la selección lusa en la lucha por avanzar a los octavos de final.