El gesto de Cristiano Ronaldo con Rodrygo que conmueve al mundo del futbol

MIAMI._ Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 al encontrarse con Rodrygo antes del partido entre Portugal y Colombia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.

El delantero del Real Madrid, ausente de la Copa del Mundo por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, recibió un mensaje de aliento por parte del capitán portugués que rápidamente se volvió viral.

De acuerdo con un video difundido por el periodista Fabrizio Romano, Cristiano se acercó al atacante brasileño y le dijo que tuviera paciencia, asegurándole que todo saldría bien durante su proceso de recuperación.