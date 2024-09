El Mallorca ha logrado con justicia su primera victoria en esta LaLiga en Son Moix, al aprovechar un penalti muy evitable de Barrenetxea que transformó Abdón para derrotar a una Real Sociedad que, tras su mejoría contra el Real Madrid, estuvo de nuevo muy lejos de una buena versión.

Mallorca y la Real Sociedad presentaron bastantes novedades en sus respectivos onces iniciales, al haber jugado el fin de semana, pero fue uno de los habituales en los visitantes, Sergio Gómez, el que protagonizó la primera acción de peligro, con un un duro zurdazo que Leo Román detuvo en dos tiempos. El portero de Ibiza salvó poco después el gol de Barrenetxea, al sacar una muy buena mano ante el remate cercano del 7 txuriurdin, tras un cabezazo arriba de Raillo y previo a un derechazo de Darder que blocó Remiro sin problemas y un centrochut de Mojica muy desviado.

El 10 del conjunto balear arrancó el partido en plan líder y, además de conducir los ataques más destacados de su equipo, llevó mucho peligro a balón parado, como en un córner que cabeceó Copete y al que no llegó por milímetros Larin, en boca de gol.

El equipo de Arrasate se hizo protagonista durante los primeros minutos y lo aprovechó gracias a un penalti cometido por Barrenetxea, que dentro del área sacó su mano izquierda de manera tan torpe como inoportuna, y transformado con Abdón. En un partido tan igualado, ponerse por delante podía ser muy relevante y por eso los locales se encargaron de que no pasase nada destacable más hasta el descanso.

Imanol dio entrada a Take Kubo tras el paso por los vestuarios y el japonés no tardó en llevar peligro, primero en una acción en la que Mojica le hizo una falta que no se pitó y luego con un centro que no encontró rematador, algo que sí tuvo el Mallorca en Abdón, aunque su volea se fue fuera. El cabezazo de Larín sí que entró, pero en delantero estaba en fuera de juego por centímetros. Por cierto, el centro otra genialidad de Darder.

El técnico realista echó mano de Odriozola, Pablo Marín y Óskarsson en busca de sumar, al menos, un punto, pero fue Sucic el que buscó el tanto con un zurdazo no muy desviado, como tampoco lo fue el nuevo testarazo de Raillo, en un saque de esquina, ni otro de Muriqui a las manos de Remiro, ni un disparo de Darder. Sucic, Becker y Óskarsson hicieron las últimas intentonas visitantes, pero no atinaron y los tres puntos se quedaron en Palma.