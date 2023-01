ALMERÍA._ El RCDE Espanyol no pudo sumar su tercera victoria al hilo y el cuadro catalán cayó 3-1 con el Almería, en duelo correspondiente a la Jornada 19 de LaLiga.

Con César Montes como titular, los Periquitos no pudieron mantener la buena racha al encontrarse con un Almería que les hizo buen juego y los doblegó en el Power Horse Stadium.

Espanyol venía de ganarle al Getafe y al Real Betis, antes había empatado al Girona y no supo sumar de visita y el Almería lo aprovechó y hasta lo pasó en la tabla general.

Al Espanyol de Diego Martínez no le salió nada ya que el Almería atacó siempre.

Adrián Embarba mandó el primer aviso al minuto 12 con un buen golpeo de balón que se fue por poco para abrir el marcador y al 14’, el portero, Álvaro Fernández le atajó de gran manera a Sergio Akeme en un tiro de esquina.

Embarba hizo otro tiro al 18’ que no entró y al 21’, Luis Suárez hizo el 1-0 al anotar dentro del área, tras un centro que le cayó. Había vario elementos del Almería y fue el colombiano que de zurda la mandó a guardar.

Antes del descanso, Espanyol respondió con Aleix Vidal con un buen disparo que Fernando le atajó abajo, estirándose para mantener la ventaja.

Ya en la segunda mitad, Joselu le puso un balón a Edu Expósito que no pudo rematar; se pidió penal, más no hubo nada.

Leo Baptistao hizo el 2-0 al 60’. Otra vez una serie de rebotes tras varios tiros y al final, aprovechó que tuvo el esférico y no falló su remate para guardarlo; no lo festejó, ya que antes jugó con los Periquitos.

En la parte final, Almería hizo el 3-0 cuando Francisco Portillo recibió de Gonzalo Melero y dentro del área cruzó el esférico para ampliar la ventaja.

Fue al 93’, cuando Joselu acercó al Espanyol al hacer el 3-1 y lograr su gol 11 de la temporada. Trazo largo de a Rubén Sáez y el atacante barriéndose la guardó para dejar el marcador final.