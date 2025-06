Sin embargo, el fichaje del uruguayo Santiago Mele al equipo justo antes del torneo mundialista ha sentado mal al guardameta argentino, que ha abierto la puerta a su salida.

“Nadie habló conmigo. Me hubiera gustado que, si no cuentan conmigo, me lo digan de frente y me busco otro club, pero nadie me dijo nada, y de repente llegó Santi Mele”, dijo en una entrevista con una radio argentina.

“Trajeron a un arquero extranjero y nos quitan un cupo. Así que lo que yo pienso es que la salida mía va a ser ahora en junio”, añadió.

Portería al margen, Torrent tiene disponibles al centrocampista español Sergio Canales y al extremo colombiano Johan Rojas, ya recuperados de sus molestias. También podrá contar con el argentino Jorge Rodríguez, que estuvo suspendido ante el Urawa Red Diamonds.

Duelo inédito

Este martes será la primera vez que Borussia Dortmund y el Monterrey se enfrenten, tanto en partido oficial como amistoso. De hecho, el Dortmund nunca ha disputado un partido contra un equipo mexicano, ni el Monterrey contra uno alemán.

Los duelos entre equipos de estos dos países son tan raros, que solo hay un precedente: también en el Mundial de Clubes. Fue en 2021, con el formato anterior, cuando Bayern Múnich y Tigres UANL disputaron la final.

Aquella vez, los alemanes se llevaron el trofeo tras ganar por 1-0, con un solitario gol del francés Benjamin Pavard en el segundo tiempo.

Para encontrar un partido de semejante trascendencia para el Monterrey hay que remontarse a las semifinales del Mundial de Clubes de 2019, cuando cayó por 2-1 ante el Liverpool con un gol de Firmino en el tiempo añadido.

- Alineaciones probables:

Borussia Dortmund:

Gregor Kobel; Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Julian Ryerson; Daniel Svensson, Felix Nmecha, Pascal Gross, Yan Couto; Julian Brandt, Jobe Bellingham y Serhou Guirassy.

Entrenador:

Niko Kovac.

Monterrey:

Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez; Jorge Rodríguez, Nelson Deossa; Olíver Torres, Sergio Canales, Lucas Ocampos; Germán Berterame.

Entrenador:

Domènec Torrent.

Árbitro:

Facundo Tello (Argentina)

Estadio:

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

Hora:

18.00 Horas