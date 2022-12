“Nos unimos a la pena que embarga a la familia del fútbol por el sensible fallecimiento de Edson Arantes Do Nascimiento “Pelé”. Pronta resignación a familiares y amigos. QEPD”, publicó la FMF.

POLÍTICOS

De inmediato las reacciones del mundo corrieron en las redes sociales. Personajes importantes del futbol, políticos y celebridades han extendido sus condolencias.

Ante la triste noticia, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales dedicadas al astro futbolístico que marcó y fascinó a generaciones de fanáticos.

“Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: ‘Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre’”, compartió el mandatario junto a una imagen de Ronaldinho.