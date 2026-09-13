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Serie A

El Napoli rompe su racha negativa y vence 1-0 al Bologna

Un gol de Stanislav Lobotka a pase de Favasuli le devolvió la sonrisa al equipo de Massimiliano Allegri, que cortó una racha de tres derrotas consecutivas para llegar a seis puntos en la Serie A
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/09/2026 11:18
13/09/2026 11:18

NÁPOLES._ El Napoli se reencontró con la victoria en la Serie A tras superar 1-0 al Bologna sobre la cancha del Estadio Diego Armando Maradona.

La escuadra dirigida por Massimiliano Allegri encaraba el compromiso con la obligación de sumar de a tres tras encadenar tres descalabros consecutivos entre el torneo local y la UEFA Champions League.

El conjunto partenopeo logró destrabar un choque parejo gracias a la solidez de sus hombres de medio campo y la contundencia en el área rival, ante un Bologna comandado por Domenico Tedesco que sufrió su tercer tropiezo de la campaña.

El trámite del encuentro correspondiente a la cuarta fecha del futbol italiano se resolvió en la segunda mitad.

El centrocampista eslovaco Stanislav Lobotka mandó el balón a las redes para marcar el único gol del encuentro, aprovechando una asistencia de Favasuli, quien terminó siendo reconocido como la figura de la cancha.

Con este resultado, los dirigidos por Allegri dejaron atrás las caídas sufridas ante el Como y el Inter de Milán en La Calcio, así como la derrota frente al Arsenal en la justa europea.

El Napoli alcanzó las seis unidades en el campeonato de primera división, mientras que el Bologna se mantiene en la parte baja del casillero tras venirse abajo luego de su reciente empate ante Sassuolo.

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