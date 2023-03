“Lo primero que estamos mentalizados a corto plazo es sacar el mayor número de puntos, tenemos varios juegos en casa que hay que ganarlos y además juegos con rivales directos en el tema del cociente, porque de igual manera es otro de los objetivo que el club evite la multa”, externó Vela Velázquez.

El ex directivo de Rayados de Monterrey le ilusionó la propuesta de Mazatlán y la idea es consolidarlo en la Liga MX para que sea un conjunto exitoso.

“Es un proyecto (Mazatlán FC) con ganas de trascender, eso es lo que me gustó, hay buenos cimientos y hay estructura, vamos a ir trabajando, no hay que olvidar que Monterrey no se vieron los cambios que se tienen hasta el momento en poco tiempo, esto es con trabajo y con tiempo”.