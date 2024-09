MADRID._ El Real Madrid inicia ante la Real Sociedad su primer ‘Tourmalet’ de la temporada, con siete partidos en 22 días entre LaLiga y el inicio de la Liga de Campeones, ante lo que Carlo Ancelotti apuntó a la importancia del “descanso” y las rotaciones.

“Mañana (sábado 14 de septiembre) empieza un calendario muy exigente de partidos y queremos empezarlo bien. Hemos recuperado algunos jugadores en el parón, volvemos con ganas de competir ante un rival que siempre ha sido complicado como la Real Sociedad. Tenemos buenas sensaciones en el equipo”, aseguró en rueda de prensa.

“No es una preocupación jugar siete partidos, estamos acostumbrados. La evaluación del cansancio es muy importante. Ahora están bajo observación los que llegaron el jueves, los brasileños. No han tenido mucho tiempo ni para trabajar ni para descansar”, añadió.

Recordó Ancelotti la pasada temporada, cuando tuvo que separar momentos del curso con muchas bajas por lesiones que aparecen por el cansancio ante la acumulación de partidos.

“El descanso es muy importante para intentar evitar las lesiones que vamos a tener. El años pasado tuvimos un montón, pero las aguantamos muy bien y tenemos que convivir con esto porque con este calendario es bastante normal tener lesiones”.

“Ahora tenemos siete partidos en veinte días y rotar está bien. Hay que tener una atención a los que han vuelto el jueves a ver si pueden recuperar bien. En estos partidos las rotaciones van a ser muy importantes”, apuntó.

No se mostró preocupado el técnico madridista por ver a Vinícius y Kylian Mbappé aún lejos de su nivel, convencido de que pronto irán mejorando su rendimiento.

“No me parece que estén afectados porque entrenan bien están felices”, defendió. “Kylian progresa cada día, ha terminado su rodaje como Vini. Muchos se olvidan que han empezado la temporada el 9 de agosto, un mes jugando muchos partidos tras no poder hacer pretemporada. Han mejorado su condición con partidos. Me parece que están muy bien y felices”, añadió.

Con cinco bajas en San Sebastián, la duda que no desveló Ancelotti es la elección entre Brahim o Güler como tercer centrocampista. Abrió una nueva posibilidad, el cambio de sistema.

“En el último partido jugamos con tres medios y no salió bien. Voy a tener esa duda (Brahim o Güler), y puede ser que también cambie el sistema. El último partido jugamos con tres medios, no ha salido bien. Ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar a uno de estos jugadores que no están adaptados a jugar como medios”, reconoció.

Sobre el turco Arda Güler, descartó Ancelotti que pueda jugar “como doble pivote pero sí como interior”, retrasando unos metros su demarcación. “Tenemos que entrenarlo pero tiene las características para jugar en esta posición porque es un jugador resistente”, agregó.

“Está respondiendo bien, ha sido utilizado ante el Valladolid por una hora, lo hizo bien. Que vaya a tener más protagonismo es cierto, que sea titular indiscutible es mucho más complicado porque aquí no veo un titular indiscutible en esta plantilla”, sentenció.

Sábado 14 de septiembre

Mallorca vs. Villarreal

5:00 Horas

Espanyol vs. Alavés

7:15 Horas

Sevilla vs. Getafe

9:30 Horas

Real Sociedad vs. Real Madrid

12:00 Horas