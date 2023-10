“Con este torneo trabajamos una parte deportiva social porque no solamente es promover torneos, sino que los niños tengan un camino para enfocarse en el deporte y soñar algún día con llegar a una academia de futbol de aquí de Mazatlán o a un club, y eso se está trabajando poco a poco”, expresó, Manuel Mancillas Jiménez, presidente del Comité Municipal de Futbol y promotor del torneo.

Sabiendo que el deporte es un gran aliado para el desarrollo de la niñez y los logros que hay trabajando en equipo, Fabiola Judith Verde Rosas, directora del Imdem, estuvo presente en la conferencia apoyando la iniciativa con la que se lleva la cultura física a los sectores más desprotegidos.

“Estoy muy contenta de estar en esta mesa porque desde el inicio, que me tocó entrar al Instituto, el futbol ha sido una disciplina que ha tenido avances muy importantes, pero que no podrán ser posibles si no nos sumamos todos los que estamos aquí, a trabajar en conjunto”, destacó Verde Rosas sobre el torneo en el que participarán 14 equipos de las categorías Juvenil ‘A’ y Juvenil ‘B’, de 10 colonias del puerto.