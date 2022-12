Qatar 2022 ha deparado una enésima muestra de su rutilante trayectoria. Tras un comienzo poco convincente, Croacia parecía no ser ya la de Rusia 2018, pero al cabo de unas pocas semanas, el combinado entrenado por Zlatko Dalić se ha quedado a un paso de su segunda final mundialista consecutiva.

Sin embargo, el destino no ha permitido a Luka Modric poner un broche de oro a su carrera internacional. La derrota por 0-3 en la semifinal contra Argentina liquidó los sueños de Croacia , que ahora regresará al campo contra Marruecos , pero para jugarse el tercer y cuarto puestos.

El centrocampista balcánico también destacó en la Eurocopa 2012 y, aunque su selección no logró superar la fase de grupos (al igual que en el Mundial de 2014), fue suficiente para que lo fichase el Real Madrid.

Su primer gol con la selección, no obstante, no llegó hasta agosto de ese mismo año, al sentenciar la victoria por 2-0 en el amistoso contra Italia, flamante campeona mundial.

Antes de 2018, no obstante, a Luka Modric no se le percibía en el mundo del futbol de la misma forma que hoy. En 2012, por ejemplo, su traspaso al Real Madrid no fue muy bien recibido, pese a que sus magníficas actuaciones habían ayudado al Tottenham a clasificarse para la Liga de Campeones.

2018: Luka en el cima del mundo

Con los trofeos que había conquistado por entonces en el Real Madrid (4 Ligas de Campeones, 4 Copas Mundiales de Clubes de la FIFA y 1 liga española, entre otros) con un papel protagonista, Luka Modric ya no era ningún desconocido en el futbol mundial. Sin embargo, antes del Mundial de 2018, pocos habrían apostado por sus extraordinarias prestaciones en tierras rusas.

Con 33 años de edad, el capitán croata mostró su mejor versión. Ya en el primer compromiso contra Nigeria (victoria por 2-0), marcó un gol de penal y fue elegido Jugador del Partido. El guión se repitió en el siguiente partido contra Argentina (3-0), con una nueva distinción tras haber marcado un tanto con un disparo desde 23 metros.