El sublíder del torneo, D’portenis 2005, empató 2-2 con su similar de FAR 2006. Pavel González y Jesús Tirado estremecieron las piolas por los primeros y la igualada de FAR recayó en Diego Escoboza y Sebastián Cázarez.

La escuadra de D’portenis 2006 superó 2-1 a FAR 2005. D’portenis mejoró un poco su posición al ascender al lugar 13 con 15 puntos, mientras que sus víctimas se quedó en el octavo peldaño con 23 unidades.

ROL DE JUEGOS

Sábado 5 de junio

Jornada 15

Luna Soccer vs. D’portenis 2006

8:00 Horas, Toledo 1

Futbol Barry vs. D’portenis 2005

9:15 Horas, Toledo 1

FAR 2005 vs. FAR 2006

10:30 Horas, Toledo 1

Santos Delfipac vs. Deportivo Sonny

8:00 Horas, Toledo 2

Pandas FC vs. Huracanes

9:15 Horas, Toledo 2

Toros Mazatlán vs. New CNRR

10:30 Horas, Toledo 2

Marinos 2006 vs. Rayados

8:00 Horas, Infiernillo 1

Marinos 2005 vs. Tiburones

9:15 Horas, Infiernillo 1

Pachuca CBTIS vs. Astros

8:00 Horas, Infiernillo 2

Toros Klein vs. Pachuca 2006

9:15 Horas, Infiernillo 2