BUENOS AIRES, Argentina._ Tal parece que hay que acostumbrarse a Emiliano “Dibu” Martínez y su irreverente personalidad. No se detiene. Cuando se pensaba que iba a estar lejos de la controversia un muñeco con el rostro de Kylian Mbappé lo regresó a ella. Durante los festejos por ganar Qatar 2022 el portero de Argentina cargó a un bebé con la cara de “su verdugo”.

El portero del Aston Villa es amado por muchos y repudiado por otros más. Sus acciones no siempre son del agrado de la gente; de hecho, cuando se le premió como el mejor portero de la Copa del Mundo hizo un gesto que le mereció múltiples críticas, y aunque aclaró que lo hizo por los abucheos franceses, la imagen quedó guardada para la posteridad.

Ahora también ha sido criticado por su forma de festejar en las calles de Buenos Aires. Se pudo apreciar al “Dibu” con un muñeco en forma de bebé con la cara del atacante francés, Kylian Mbappé, la mofa fue más que clara. Aunque no hay que olvidar que el jugador de Francia le metió 3 goles en una final y no erró los penales en los que se enfrentaron.

Para algunos el acto fue de aplaudir ya que genera molestia en otros, y según este sector el enojo solo es envidia disfrazada. Además, cargar un muñeco con el rostro de Kylian expone que no le importa del todo lo que se pueda decir, o no, de él. No obstante, también están los que lo tomaron a mal la celebración y cuestionaron su personalidad.

Al parecer ni siquiera una Copa del Mundo puede borrar a Mbappé de la mente de Emiliano Martínez. Pese a que el partido ya acabó y ya se coronaron campeones sigue recordándolo, y no precisamente para mostrarle respeto; en esta ocasión la analogía y burla recayó en un discreto “es mi hijo”.

Se creía en la redención de Martínez cuando fue a consolar a Kylian después de la final en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Una vez que el atacante galo perdió el partido más brillante en su carrera se derrumbó. Sin embargo, el portero lo fue a consolar, y un abrazó selló la escena. Por fin daba muestras de gentileza.

Pero se le olvidó rápidamente. Mientras la Selección Argentina celebraba en los vestidores, “Dibu” Martínez le dedicó un minuto de silencio a Mbappé porque estaba “muerto”. Sí, tuvo el valor de considerarlo así después de que le marcó un hat-trick y lo venció en la tanda de penales.

“El Dibu” fue crucial para Argentina en la Copa del Mundo. Sin sus atajadas tal vez la Albiceleste no habría podido ser campeona, nadie puede discutir eso. Lo que sí es cuestionable es lo que hace fuera de la cancha. Se le aplaudirá y se le criticará. Así se ha construido Martínez.