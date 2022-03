MÉXICO._ Las cosas entre el PSG y Neymar están peor que nunca. Pese a cumplirle varios caprichos al astro brasileño, la escuadra francesa está comenzando a sufrir la mala actitud del delantero, ya que no quiere seguir ni un día más con el equipo, que ya estaría ofreciéndolo a varios millonarios europeos.

De acuerdo a RMC Sport, el futbolista se está convirtiendo en un grave problema para el PSG, ya que llega en mal estado a los entrenamientos, lo cual está comenzando a acabar con la paciencia de Al-Khelaifi y compañía.

“Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, aseguró el periodista Daniel Riolo de RMC Sport.

Sin embargo, el drama no acaba ahí, ya que Riolo agregó que las cosas están rotas en todos los niveles dentro del equipo. Desde la directiva no saben qué hacer; el técnico, Mauricio Pochettino, es incapaz de controlar agrupo y los problemas solo crecen y crecen.

“El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”.

La derrota contra el Real Madrid fue un golpe muy duro para el millonario equipo que con Messi, Neymar y Mbappé parecía ser uno de los candidatos principales para ganar la Champions League de este año. Ahora, parece que muchas estrellas saldrán en verano y una transición comenzará a partir de las ventas de cotizados cracks.