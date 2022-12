Los Bleus no pudieron contar con Adrien Rabiot y Dayot Upamecano en la victoria por 2-0 del miércoles sobre Marruecos en semifinales debido a un brote de enfermedad entre la plantilla.

“Estoy perfectamente. En cuanto a los jugadores, me fui muy temprano esta mañana, estaban todos durmiendo, así que no tengo noticias recientes. Estamos intentando gestionar la situación lo mejor posible, manteniendo la calma y la concentración. Recibiré más información hoy y pensaré en ello hoy y puede que incluso mañana.

“No quiero entrar en detalles. Sé que es un tema que les interesa y lo comprendo perfectamente, pero estamos haciendo todo lo posible para tomar precauciones y adaptarnos en la medida de lo necesario. Estamos intentando vivir con ello sin ir demasiado lejos, sin dejarnos llevar demasiado, simplemente haciendo lo necesario. Hubiéramos preferido no enfrentarnos a esta dificultad, pero la estamos afrontando lo mejor que podemos con nuestro personal médico”.

El capitán de Francia, Hugo Lloris, también parecía en buena forma al dirigirse a la prensa, pero tampoco tenía información sobre el estado de sus compañeros.

“No tengo más noticias desde anoche porque todo el mundo estaba todavía en sus habitaciones cuando me levanté, no he visto a nadie”, dijo.

“Seguro que en el próximo entrenamiento tendréis más información. Nunca nos hemos preparado para este tipo de cosas, pero intentaremos preparar el partido lo mejor posible. Son cosas para las que no estábamos preparados, pero seguimos concentrados y, por supuesto, nos hace mucha ilusión jugar una final de la Copa Mundial”.