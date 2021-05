TURÍN, Italia._ Cristiano Ronaldo y su futuro siguen siendo un misterio en Europa, aunque siguen surgiendo versiones sobre qué pasará con el portugués en este mercado veraniego, si bien el atacante tiene contrato con la Juventus el cual vence hasta 2022.

De acuerdo al periodista italiano, Claudio Raimondi, del canal Sport MediaSet en Italia, CR7 no tiene pensado salir de la Vecchia Signora al término de esta temporada, sino por el contrario, terminar su contrato hasta el año próximo y después, volver al club de sus amores, el Sporting de Lisboa.

“Cristiano Ronaldo quiere acabar su ciclo con la Juventus y después, jugar dos años con el Sporting Lisboa”, señaló Raimondi en declaraciones al canal mencionado.

Y es que de acuerdo al mencionado periodista, reafirmando lo que hace unos días dijo Florentino Pérez sobre que no es viable un regreso al Real Madrid, volver a España no es algo factible, ni tampoco regresar al Manchester United.

“Ronaldo no tiene intención de salir de la Juventus, quiere cumplir el contrato que sólo finaliza en 2022. El regreso a España no es una posibilidad real y el United no tiene los recursos económicos para tal operación”, en declaraciones que también rescató el sitio O Jogo de Portugal.

También porque según el comunicador, Cristiano no ve viable una manera de salir de la Juventus antes de terminar su contrato.

“No hay condiciones que permitan a Ronaldo dejar la Juventus, incluso si están relacionados con sus patrocinadores. Ronaldo tiene una idea de futuro que puedo desvelar aquí de primera mano”.

Es así que Cristiano se mantendría entonces en la Vecchia Signora por un año más, a la espera de finalizar su contrato y así poder volver al club que lo formó y del cual salió a los 18 años, cuando sir Alex Ferguson lo descubrió para el Manchester United.