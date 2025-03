Ambos jugadores Cañoneros comparecieron este viernes en rueda de prensa para dar su impresiones sobre el siguiente compromiso tras la Fecha FIFA . El atacante Luis Amarilla aseguró que no hay margen de error para los mazatlecos si todavía quieren seguir soñando con la siguiente ronda.

“No tenemos ya margen de error, son cinco partidos que debemos ver como finales muy importantes para nosotros. Tenemos que enfocarnos; porque siempre lo he dicho Mazatlán tiene que hacerse respetar de local. Sabemos que vamos contra un rival que tiene jerarquía, que a lo mejor no está pasando por su mejor momento, nosotros tampoco, pero somos dos equipos que venimos proponiendo y vamos a ir a buscar desde el principio el triunfo”, expresó Amarilla

Por su parte, Jahir Díaz mencionó que Atlas no será un rival fácil, ya que al ser un rival directo en la búsqueda del Play-in y la zona baja de la porcentual, saldrá a la cancha de El Encanto con el ‘cuchillo en los dientes’ para tratar de ganar. Además, reconoció que a veces el equipo a fallado en lo mental contra equipos que podrían considerarse fáciles de vencer.

“Sabemos que (Atlas) es un rival directo, así que es una oportunidad más para afrontar esta situación y salir adelante. Debemos enfocarnos en lo que hacemos nosotros, en lo que nos ha hecho falta, y claro que haciendo lo que mejor sabemos vamos a contrarrestar esas fallas. Estamos pensando en Atlas, sabemos que ellos van a salir con todo, aquí en primera división no hay rival fácil; entonces, nosotros estamos preparando la semana para salir intensos y presionar en cada momento para buscar el resultado”, dijo Jahir Díaz.

“Es verdad que hasta cierto punto ha sido chistoso porque no nos salen las cosas como deberían. Por lo regular los rivales que en el papel no son tan complicados siempre pasa que se nos complica; no sé si sea que nosotros partamos como favoritos y ellos dan la sorpresa pensando que tienen un rival duro enfrente, pero nosotros igual cuando tenemos rival de mayor jerarquía, salimos con todo a morder”.

Agregó que pese a los malos partidos y pocos puntos que han tenido en la presente campaña, la esperanza de cumplirle a la gente con una liguilla no ha muerto, y con rivales como Atlas, Chivas o Xolos, que no han tendido buena actuaciones, la plantilla de Mazatlán luchará por meterse al Play-in.

“Nosotros seguimos teniendo esa esperanza, vamos a ir hasta el final. Salimos pensando en ganar siempre; hasta ahorita dependemos de nosotros, entonces, cada compañero se prepara para salir a ganar cualquier partido y la esperanza muere el último. Tenemos que seguir pensando en ganar sí o sí y ya al final en la última jornada veremos qué pasa, pero por ahora hay que salir a ganar”.