Acuña había estado bajo el escrutinio público debido a una denuncia de violencia de género presentada por su ex pareja, lo que llevó a que se le impusiera una tobillera electrónica como medida cautelar. En un mensaje compartido en sus redes sociales hace dos semanas, el futbolista intentó aclarar su situación, afirmando: "Primero hay que informarse bien sobre por qué te colocan la tobillera electrónica. La jueza me explica que lo hacen por medida cautelar; no por ser culpable".

En su publicación, Acuña también mencionó que la tobillera le proporcionaba tranquilidad, ya que "no se va a poder inventar nada acerca de que me acerque".

Por su parte, Lu Rodríguez, la mujer que lo denunció, respondió a las afirmaciones del jugador, asegurando que "claramente jamás ningún testimonio fue inventado, las evidencias se constataron todas y se establecieron medidas cautelares y el uso de la tobillera".

Acuña, quien había tenido una carrera en clubes como Fénix, Liverpool y Wanderers, concluyó su mensaje en redes sociales haciendo referencia a sus hijas: "Tengo dos hijas mujeres, y quiero que las respeten y las cuiden como deben. ¡Nací de una mujer! No tengo más nada para decir, y es lo último que voy a escribir en referencia a lo que está sucediendo".

La muerte de Mathías Acuña ha dejado una profunda huella en el mundo del futbol, y la institución de Mushuc Runa ha prometido brindar el apoyo necesario en este difícil momento.