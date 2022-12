La noche del domingo 11 de diciembre, los adolescentes, cuatro miembros del cuerpo técnico y dos padres de familia ya no pudieron arribar a Lima, donde se tenía planeado tomaran su vuelo de regreso a la Ciudad de México.

MÉXICO._ Resultado de la inestabilidad política por la que atraviesa Perú , 450 mexicanos, entre ellos 22 adolescentes pertenecientes al equipo Sub 15 de la Academia Atlante Toluca FC , permanecen varados en el país sudamericano a la espera de que las autoridades federales puedan rescatarlos.

“Queríamos llegar a Lima, pero por los bloqueos en la carretera debido a los problemas políticos que actualmente tiene el país, ya no nos fue posible seguir avanzando y nos quedamos varados en la carretera Panamericana”, dijo Ingrid de la Torre Estrada, orientadora y administradora de la academia, en entrevista desde Perú.

Actualmente, los menores y el cuerpo técnico se encuentran en un hotel de la ciudad de Trujillo, donde esperan que en próximos días las autoridades mexicanas puedan ayudarles a volver al país.

De acuerdo con el plan inicial, todos viajarían en carretera a Lima. Sin embargo, la inestabilidad por la que atraviesa Perú —donde Pedro Castillo quiso disolver el Congreso, fue destituido y posteriormente detenido— hace que las carreteras no sean seguras, así que se espera que este domingo puedan viajar en avión, según les ha informado la embajada de México en Perú.

Se trata de una maniobra que no resulta fácil porque, aunque el aeropuerto de Trujillo sí está en operaciones, los vuelos con destino a Lima fueron cancelados.

“Nosotros les hemos hablado (a los chicos) con la verdad, han observado la situación y no han corrido ningún tipo de riesgo, eso sí quiero dejarlo claro. Ellos están bien, obviamente tienen el apoyo de nosotros”, dijo De la Torre.

“La embajada dio la opción de poder enviar un avión; sin embargo, se necesitan varios permisos. El hecho de aterrizar aquí un avión extranjero y la situación en la que está el país es un poco difícil; entonces, se está checando cómo llegar de Trujillo a Lima”.

En entrevista telefónica, Marcela Pineda, mamá de Diego Mercado Pineda, de 15 años, y quien fue reconocido en el torneo como el mejor jugador, solicitó la intervención directa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la embajada les ha hecho saber que este domingo buscará que el equipo llegue a Lima, la mujer cuestionó por qué no se ha enviado un avión para traer de vuelta a los menores y otras tantas personas que buscan salir de Perú.

“Con la Fuerza Aérea ya lo pudieron haber hecho porque sabemos que se ha hecho con otras personas, por qué no ir por los mexicanos o más por ellos que son menores de edad (...) Hemos sabido y agradecemos las gestiones hechas, pero una semana ya ha sido muy tardía”, señaló Pineda.

“Sabemos que esperan el mejor momento para garantizar la seguridad de los chicos, y lo agradecemos, pero tenemos la incertidumbre de qué va a pasar si no es el domingo porque no se abren los aeropuertos. ¿Por qué no mandar un vuelo por ellos?”, insistió.

Al igual que el cuerpo directivo de la academia de futbol, la madre de familia subrayó que los menores están bien y no corren ningún riesgo porque están resguardados en un hotel, al tiempo que la academia se ha hecho cargo de todos los gastos, pero conforme pasan los días los chicos y sus familias comienzan angustiarse más.

“Yo le he hecho saber a él que esté con calma, que si no se dan las cosas hay que estar con ánimos”, dijo la madre de familia.

“Uno conoce a sus hijos, las primeras llamadas eran de entusiasmo y felicidad... pero conforme pasan los días y en estas fechas uno está más sensible y piensa ‘Y si no llegan’, ‘Ya casi es Navidad’, ‘¿Y si no se abren los aeropuertos’”.

De acuerdo con la última actualización dada a conocer por el embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, al momento se cuenta con un registro de más de 450 personas —más de la mitad en Cusco— que buscan retornar al país.

Informó también que cinco aeropuertos se encuentran cerrados.

Sobre el caso del equipo de futbol, el embajador confirmó que este domingo se intentará trasladarlos a Lima.

“En estos momentos tenemos programado el vuelo de Trujillo a Lima para este domingo por la noche, con lo cual muy probablemente podrían salir a México el lunes por la mañana o por la tarde”, informó el embajador en un mensaje a través de las redes sociales de la Cancillería.

Otro grupo de mexicanos a quienes se les ha brindado atención está conformado por 11 personas provenientes de Aguascalientes que no habían tenido acceso a alimentos en los últimos días.

Estas personas se encuentran en Cusco y, de acuerdo con el embajador, ya se les han proporcionado alimentos y se les ha garantizado el hospedaje.