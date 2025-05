SAN LUIS POTOSÍ._ La delegación de Sinaloa logró clasificar a sus representativos de la Sub 15 a la Olimpiada Nacional , tanto femenil como varonil, al celebrarse las primeras dos jornadas del Macro Regional de Futbol , mientras que la Sub 13 Femenil aún tiene esperanzas, y la Varonil se quedó en el camino.

En una doble jornada, Sinaloa, en la Sub 15 Femenil logró obtener su boleto a la justa nacional, al conseguir par de victorias.

La Sub 15 Varonil fue otra de las selecciones que logró obtener su boleto a la Olimpiada Nacional, al derrotar 2-1 a Durango, y empatar a una anotación con Nuevo León y quedarse con el punto extra.

CLASIFICA LA SUB 15 VARONIL

SUB 13 FEMENIL

En su segundo encuentro, que fue por la noche, los sinaloenses estuvieron abajo en el marcador 1-0 que los ponía fuera de la justa nacional, pero lograron empatar vía penal y los metió a la pelea. En la tanda de penales, Javier Alejandro Verduzco Parra detuvo tres de los cinco penales y le dio el boleto a los sinaloenses.

“Confiando en Dios y en mí, todo se puede”, comentó el arquero al final del encuentro. “Me siento muy bien de sacar adelante a mi equipo, se sintió muy bonito (sus compañeros festejando con él), la sensación de dar el pase”.

El estratega Diego Rodríguez reconoció la labor de su equipo, sobre todo, cuando estaban abajo en el marcador.

“Javi fue el héroe al final, es una consecuencia de, el grupo luchó, estábamos prácticamente eliminados con el 1-0 en contra, pero el equipo se mentalizó y sacarnos muy bien el empate. Esto es trabajo de todos, del ambiente que tenemos y lo dije, que íbamos a ir al Nacional, el equipo está muy compacto y se vio en el terreno de juego”, comentó el estratega Diego Rodríguez.

QUEDA ELIMINADA LA SUB 13

La Sub 13 varonil no supo capitalizar las oportunidades ante Sonora, con quien empató sin goles y perdió el punto extra, y ante Chihuahua, no logró conservar una ventaja de 2-1 a cinco minutos del final, para perder 2-3, y quedar eliminado de la competencia.