“De hecho en diciembre me iba a ir a México, ya tenía todo planeado. En el club hablaron conmigo y me comunicaron que no tenía chance de salir y cambió todo. Me comentaron que era un jugador importante dentro de la plantilla. Me quede un año más acá. Ya tenía todo arreglado con Cruz Azul, estoy muy agradecido con la directiva”, dijo el medio centro.

Recientemente los Celestes se hicieron de los servicios de Christian Tabó. El delantero uruguayo reforzará la delantera del conjunto de la Noria y posiblemente no habría llegado si Gutiérrez hubiera aterrizado en la capital mexicana. El pasado de Erick lo habría ligado al cuadro hidalguense de Pachuca, pero tras hablar con el técnico de su club, el seleccionado nacional decidió quedarse en el equipo que le abrió las puertas de el Viejo Continente.

Asimismo, el camino de Érick Gutiérrez tendrá que seguir con el PSV de Holanda. La institución de los Países Bajos es un club que es viejo conocido para jugadores mexicanos. Uno de los primeros futbolistas en emigrar con los Granjeros fue Carlos Salcido, en 2006 y tras su actuación en la Copa del Mundo de Alemania de dicho año, el jalisciense llegó al PSV. Posteriormente, tanto Francisco Maza Rodríguez, Andrés Guardado e Hirving Lozano siguieron los pasos de Salcido para portar los colores rayados.

El 26 de octubre de 2013, Gutiérrez debutó con Pachuca. Fue parte de la camada de Hirving Lozano, Jurgen Damm y Rodolfo Pizarro. Los jóvenes jugadores consiguieron el campeonato de Pachuca en el Clausura 2016 frente a los Rayados de Monterrey y posteriormente fueron vendidos a clubes mexicanos o del exterior; Chucky al PSV, Damm a Tigres, Pizarro a Chivas y Gutiérrez, el último, también a rojiblancos neerlandeses.