MONTERREY._ El secreto a voces ya es toda una realidad, la salida de Ricardo Ferretti de Tigres ha sido confirmada por el mismo estratega felino, quien no quiso dar más comentarios al respecto.

El “Tuca” no aclaró si se sintió traicionado por su directiva luego de que esta haya prometido una renovación, la cual tenían apalabrada desde finales del año pasado.

“De esto no hay tema más que terminado, es definitivo. Ya no tengo comentarios. Ningún comentario es sólo futbolístico, nada más que futbolístico, no busquen porque no voy a decir nada, si quieren preguntar de Chivas u otra cosa, de este tema no hay tema”, explicó en una conferencia de prensa de emergencia en el Estadio Universitario.

Una vez que el Guard1anes de 2021 dé por terminado, el brasileño dejará a los auriazules tras más de 10 años en el banquillo, no obstante, por el momento no piensa más allá del fin de semana, pues quiere una semana más de vida para los felinos en el certamen y para ello ganarle al ‘rebaño’ será lo esencial, ya después pensará en su futuro fuera o dentro de las canchas.

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue, es en lo único que pienso. Tengo demasiados años para hacer planes a largo plazo, quiero hacer a corto plazo, el sábado nada más y después si nos toca otro partido también, así, metas y objetivos hasta que yo termine el compromiso, cuando ya termine ahí sí ya veré en que pienso, puedo ir a la playa, a comer a un restaurante, convivir con mis hijos que casi no hago, dedicar más tiempo a la familia, a lo mejor puedo estar en pretemporada, pero lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más”, agregó.

Irse levantando otro título más de Liga no es una situación que suene descabellada para Ricardo, quien tiene ese sueño muy presente, pero para ello deberán ir paso a paso y triunfar ante Chivas es prioridad en un partido que encararán con ciertas bajas importantes en su accionar.

“Ése es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad uno trabaja para esto para lograr lo máximo, durante 10 años hemos logrado equis cantidad de campeonatos y ahorita estamos en la pelea para entrar en la posibilidad de repechaje, después dentro de la liguilla y tenemos que ir cumpliendo con metas y objetivos y ojalá lleguemos al objetivo que acabas de mencionar.

“Estamos teniendo ciertos detalles con jugadores que no han podido entrenar, Diente López no ha entrenado en toda la semana, no sé si va a poder entrenar mañana, Salcedo no ha podido entrenar, Aquino no ha podido entrenar, Luis está totalmente descartado, estamos trabajando con los otros jugadores que están esperando oportunidad para poder actuar y estamos trabajando con ellos para enfrentar a un gran equipo, gran entrenador y amigo y buscando un buen resultado para meternos dentro del repechaje lo mejor posible, la semana no ha sido como uno quisiera pero hay veces que se pone de una u otra forma pero hay que seguir trabajando. De los jugadores que no han podido entrenar, Nico sufrió una dormilona en un partido contra Pumas, no ha podido recuperarse, Luis tuvo el planchazo este, Carlos tiene dolencias en la cintura y otras cosas, Aquino dolores musculares y ya”, agregó.

Fue así como el experimentado entrenador resolvió lo que ya tiempo atrás se especulaba. Sin embargo, aún hay oportunidad para que vuelva a declarar en dado caso que su equipo siga avanzando en el torneo, donde aún poseen mínimas posibilidades de acceder hasta dentro de los primeros cuatro lugares.