“El hecho de ser canterano es muy gratificante, pues las cosas las he trabajado bien y tiene que ver con mi crecimiento. El salir a Expansión me ayudó bastante”, comentó.

“Fue un momento con muchas emociones, hace algún tiempo me habían anulado un gol y lo celebré igual, pero ahora lograrlo me genera un gran sentimiento”.

El defensor incluso destacó cómo este gol refleja el gran apoyo y confianza que tanto sus compañeros como el cuerpo técnico han depositado en él, incluso en situaciones complicadas como el proceso de lesión que atravesó.

“Estoy muy agradecido con el equipo porque me dieron la oportunidad de debutar, me abrieron las puertas cuando salí a Expansión. Además, cuando me lesioné, me apoyaron con la rehabilitación”.

En lo que respecta a la implementación de la regla de menores por parte de la Liga MX, donde los equipos están obligados a que los jugadores menores a 23 años acumulen mínimo mil minutos en el terreno de juego, Rodríguez destacó que esto será de gran valor para la competencia interna.

“Todos somos un equipo y hemos pedido a los jóvenes que se diviertan, disfruten y aporten. Es importante que todos estemos en la misma línea, apoyándonos tanto dentro como fuera del campo”.

Finalmente, en lo que respecta al próximo duelo ante Atlético San Luis, el defensor indicó que debe de mantener su estilo de juego propositivo, para seguir aspirando a tener una mejor posición en la tabla para ir por el objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo.

“Tenemos que seguir con esa idea de proponer porque mientras sigamos con esa mentalidad, podemos llegar a nuestro objetivo”, sentenció.