El conjunto cañonero no pasó por alto el deseo que Emmanuel compartió en su historia, por lo que se sumó a la campaña que esta casa editorial organiza desde hace 32 años.

Sin embargo, Mazatlán FC no se quedó ahí y fue un poco más allá, al regalarle al pequeño dos uniformes completos, una pantalón deportivo y entradas para el duelo que el club Cañonero tendrá este viernes ante Club Juárez FC , donde podrá conocer a los jugadores del conjunto morado.

Además de esto, la entrega de los obsequios fue realizada por la mascota oficial del Mazatlán FC, el “Capitán Krak”, compartiendo un instante para el recuerdo.

Por su parte, José Emmanuel se mostró agradecido por estos regalos y no espera el momento para poder conocer a sus jugadores favoritos, a quienes les pedirá autografíen una de sus nuevas jersey.

“Me invitaron para conocer a los jugadores. Me siento feliz, me llevaré una camisa para que me la firmen”.