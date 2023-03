“El equipo siempre está con buena actitud, obviamente es una situación horrible, por no decirlo de otra manera, pero siempre miramos para lo que viene”, externó el defensor morado en rueda de prensa celebrada en el Kraken.

Mazatlán visitará el próximo domingo al Atlético de San Luis, donde buscará mostrar que ha evolucionado con la llegada de Rubén Omar Romano al banquillo.

“Los resultados no son los que esperamos, el equipo ha mostrado una versión diferente, siempre respetando la idea que viene manejando el Profe, eso es lo que vamos a ir a buscar a San Luis”, dijo el defensa, quien en esta temporada se subió al barco cañonero.

Venegas destacó que será importante cuidar los detalles ofensivos ante los potosinos para evitar que su marco sea perforado.

“Los partidos o los puntos que se nos han escapado son por detalles, el partido con Necaxa, un partido que teníamos meramente controlado, una distracción que nos cuenta, para mí son detalles que corregimos en un juego; ir a San Luis a poner un cero atrás que nos han ido exigiendo”.

El lateral resaltó que espera con ansias la llegada de Leagues Cup, pero primero deberán terminar de la mejor manera el torneo doméstico.

“Estando aquí todos tenemos esa posibilidad, obviamente si no rindes o no se dan resultados, va a venir gente que tiene que cumplir con lo que pida el Profe; el torneo internacional (Leagues Cup), en lo personal, lo espero con muchas ansias, pero sin dejar obviamente, de terminar bien la liga, más allá de la presión o no, es el primer torneo que vamos a jugar”.